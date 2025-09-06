I milanesi in coda per l’ultimo saluto a Giorgio Armani

La camera ardente ha aperto stamani alle 9 ma la coda di persone in attesa di dare l’ultimo saluto a Giorgio Armani nel suo teatro non accenna a diminuire. In mattinata oltre all’attuale sindaco Beppe Sala sono arrivati gli ex Letizia Moratti e Gabriele Albertini, il prefetto Claudio Sgaraglia e gli assessori Tommaso Sacchi e Alessia Cappello. E

poi il presidente attuale di Camera Moda Carlo Capasa e l’ex Mario Boselli, gli attori Beppe Fiorello e Alessandro Preziosi, la cantante Alexia, che è moglie di Andrea Camerana, nipote di Armani. E ancora i registi Gabriele Salvatores e Giuseppe Tornatore, gli stilisti Donatella Versace, Ennio Capasa, Alessandro Enriquez. In coda tra la gente comune il presidente di Triennale Stefano Boeri e, in lacrime, la conduttrice Jo Squillo.

“Dovremmo usarlo come modello di umanità in questi tempi esagerati, litigiosi e rancorosi” ha detto il regista Gabriele Salvatores ricordando Giorgio Armani “La sua visione era molto più ampia della moda, diceva che la vita è un film e i suoi abiti i costumi di questo film, ed era così – ha aggiunto – Ha amato i milanesi e loro lo hanno ricambiato: era un riferimento, una stella polare che non vedi ma c’è”.