Ex Ilva, Urso “Nazionalizzare? La Costituzione non lo prevede”





CERNOBBIO (ITALPRESS) – “La Carta Costituzionale non prevede la possibilità di nazionalizzare imprese siderurgiche. Invece prevede che si possano nazionalizzare a certe condizioni imprese energetiche, imprese che svolgono la loro attività in regime di monopolio o che svolgono servizi pubblici essenziali ove fossero minacciati. Non prevede che possano essere nazionalizzate imprese siderurgiche che operano in regime di concorrenza”. Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso in un punto stampa a margine del Forum TEHA in corso a Cernobbio alla domanda se sia sul tavolo l’ipotesi di nazionalizzare l’ex Ilva.

xh7/fsc/mca3