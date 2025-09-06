Corteo per il Leoncavallo, il centro sociale: “Siamo in 60mila”

“Il corteo di oggi ha parlato chiaro: oltre 60mila persone hanno detto no allo sgombero del Leoncavallo e di tutti gli spazi sociali d’Italia”. Lo scrive sulle sue pagine social il Leoncavallo al termine del corteo contro lo sgombero della sede di via Watteau lo scorso 21 agosto.

La manifestazione ha sfilato da porta Venezia fino a piazza del Duomo. “Vogliamo una città diversa e oggi abbiamo iniziato a riprendercela!” sottolinea il centro sociale. Il Leoncavallo non è morto e intende “andare avanti”: è questo il messaggio del corteo.

Le forze dell’ordine si sono disposte per prevenire ogni possibile azione. Un momento di tensione si è verificato quando qualche decina di antagonisti ha deviato dal corteo dirigendosi in corso Monforte verso la prefettura. Dietro a uno striscione con scritto ‘Questa città di chi pensate che sia. Basta sgomberi’ hanno lanciato petardi e uova, cadute comunque lontano dai mezzi della polizia e dagli agenti schierati. Un’azione dimostrativa come gli striscioni srotolati sul Pirellino (‘Occupare è giusto’ e ‘Contro la città dei padroni’) e sull’impalcatura di un palazzo in piazza Cinque Giornate che ha innescato le polemiche.

Dal corteo poi sono partiti anche insulti nei confronti del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. La premier Giorgia Meloni ha espresso “piena solidarietà” al ministro e alle forze dell’ordine, condannando i disordini e “gli inaccettabili insulti” a Piantedosi.

Si è trattato di una manifestazione “molto partecipata e molto eterogenea” come sperava la presidente dell’associazione delle Mamme antifasciste del Leoncavallo. A sfilare bambini e anziani, kefie e passeggini, esponenti di Cgil, Fiom, Centri sociali, Arci, associazioni ma anche Claudio Bisio, Bebo Storti, Paolo Rossi e tutto il gruppo di The Comedians, bandiere di Anpi e Palestina.