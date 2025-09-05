Milano, 10mila persone al presidio per la Global Sumud Flottilla

Milano a sostegno della Global Sumud Flottilla. Come in molte altre città, anche nel capoluogo lombardo ieri si è tenuta una manifestazione per sostenere la flotta solidale di navi in partenza per Gaza. Molte persone, circa 10mila, si sono radunate in piazza Duca d’Aosta, davanti alla stazione Centrale. L’iniziativa, a cui hanno aderito 80 organizzazioni, si è poi trasformata in un corteo che ha raggiunto Porta Venezia.

“Oggi siamo qui a chiedere di mantenere alta l’attenzione sulla Global Sumud Flotilla, una delle più grandi iniziative umanitari costituite da civili che siano mai state fatte nella storia”, ha spiegato Ludovica Airaghi del Global Movement to Gaza. “Il seme gettato in passato dalla Freedom Flotilla è germogliato ed è cresciuto, quindi con il tempo ha radunato sempre più persone e ora è una coalizione internazionale”.

Il presidio ha riempito piazza Duca d’Aosta: tante le bandiere della Palestina e le “barche” con cartelli a sostegno della popolazione palestinese e della Global Sumud Flottilla.