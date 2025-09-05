Milano si prepara a dare l’ultimo saluto a Giorgio Armani, scomparso ieri all’età di 91 anni. Domani all’Armani/Teatro in via Bergognone, dalle 9, sarà allestita la camera ardente, che sarà visitabile fino a domenica dalle 9 alle 18. Per sua espressa volontà, i funerali si svolgeranno in forma privata. Lunedì, giorno dei funerali , a Milano sarà lutto cittadino.

“Era un uomo pieno di talento e di interessi, capace di portare nelle sue creazioni lo stile sobrio ed elegante della sua personalità, misurato, mai eccessivo”, sottolinea il sindaco Beppe Sala, secondo cui “a Milano mancheranno il suo sguardo creativo, la sua partecipazione attiva e il suo sostegno alla vita della nostra città”.

“Con Giorgio Armani il Teatro alla Scala perde un sostenitore appassionato e un interlocutore con cui abbiamo condiviso storia, progetti e una comune visione della creatività e dei valori della Città di Milano”: il teatro lo sottolinea in una nota in cui ripercorre il rapporto con lo stilista, presenza discreta ma costante.

Il teatro della Scala ieri sera gli ha dedicato un minuto di silenzio. “Doveroso un momento di ricordo di un grande milanese – ha detto Sala – simbolo della Milano migliore”.

Famoso in tutto il mondo, celebrato dalle star e imitato da molti stilisti per i quali è stato un vero e proprio maestro, Armani è rimasto sempre “fedele alle sue radici”, come lo ricorda il presidente della Regione Attilio Fontana, secondo cui con la sua morte la Lombardia perde “un autentico pilastro”.