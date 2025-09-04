Tg Sport – 4/9/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Donnarumma: “Con Gattuso daremo tutto per tornare al Mondiale”
– Sinner domina il derby con Musetti, è in semifinale agli US Open
– L’Italia del volley femminile raggiunge la semifinale mondiale
– Piazza Duomo tutta per la Ferrari, Leclerc “Emozione unica”
– Dal calcio una spinta al turismo, Agadir vuole crescere ancora
