Operai senza stipendio minacciano di buttarsi da un ponteggio, conclusa la protesa

La protesta si è conclusa dopo che il titolare dell'impresa affidataria ed esecutrice ha quindi effettuato i bonifici e i lavoratori sono scesi dall'impalcatura.

A Pontoglio (Brescia),  quattro lavoratori di una ditta esterna hanno inscenato una protesta in un cantiere di via Industria. Gli operai, che hanno denunciato il mancato pagamento degli stipendi, sono saliti su un ponteggio, minacciando di lanciarsi nel vuoto. Uno di loro si è versato addosso il liquido infiammabile e ha minacciato di darsi fuoco. L’area è stata transennata e la circolazione bloccata. Sul posto vigili del fuoco, ambulanze e i carabinieri. Presente anche il Alessandro Pozzi, che sta cercando di mediare con il capo squadra, sceso dall’impalcatura per dialogare con le autorità.

Aggiornamento. Dopo ore di tensione la protesta si è conclusa, il titolare dell’impresa affidataria ed esecutrice ha quindi effettuato i bonifici e i lavoratori sono scesi dall’impalcatura

 

