Manovra, Tajani “La priorità è la riduzione dell’Irpef”

ROMA (ITALPRESS) – “Per noi è importante aiutare il ceto medio, rappresenta la colonna vertebrale del paese: quindi riduzione dell’Irpef dal 35% al 33%, allargando la base fino a 60 mila euro. In più vogliamo ridurre la pressione fiscale sui lavoratori che guadagnano di meno, dobbiamo fare in modo che i salari poveri non siano più poveri”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine della conferenza stampa di presentazione di “Azzurra Libertà 2025”. “Sulla rottamazione era una proposta una tantum, non siamo contrari ma la priorità per noi è quella della riduzione dell’Irpef” ha aggiunto “perché è una riforma strutturale, non è una tantum”.

