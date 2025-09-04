Gattuso elogia la Nazionale “Lavorato bene”, Barella “Obiettivo grande”

BERGAMO (ITALPRESS) – “Ho trovato un gruppo di ragazzi che si è messo a disposizione, così come tutte le persone che lavorano in federazione. C’è stato un lavoro quasi perfetto e penso domani di vedere una grande partita. Faccio i miei complimenti alla squadra”. Così Rino Gattuso, commissario tecnico della Nazionale, alla vigilia della sfida contro l’Estonia, sfida valida per le qualificazioni mondiali, in programma al Gewiss Stadium di Bergamo.

“Dobbiamo essere squadra. E’ la componente più importante, stare insieme, non mollare e nei momenti di difficoltà tirare fuori l’orgoglio. Fa parte del nostro dna”. Per Gattuso sarà l’esordio: “Non ho tempo di emozionarmi, ci sono tante pressioni e le sento. Per questo le emozioni sono poche, forse poi domani al fischio d’inizio qualche emozione arriverà, ma al momento sono concentrato su quello che dobbiamo fare. Abbiamo un compito difficile ma ce la metteremo tutta”.

Sulla stessa lunghezza d’onda anche il centrocampista azzurro Nicolò Barella: “La pressione c’è sempre, è normale, non è niente di esagerato, quando si gioca per questa maglia si deve entrare in campo per dimostrare, abbiamo bisogno di vincere e fare prestazioni”. Uno degli elementi che per la mezzala dell’Inter è fondamentale è il senso di appartenenza: “Quando si indossa questa maglia non deve mancare mai. Ho giocato tutte le competizioni, voglio giocare il mondiale con la nazionale, l’obiettivo più grande è portare la nazionale in un palcoscenico che merita”.

Infine, sull’avversaria: “Estonia? Abbiamo visto le loro potenzialità e caratteristiche, abbiamo lavorato su quello, non sarà una partita facile, giocheremo per vincere”.

– Foto: Ipa Agency –

(ITALPRESS).