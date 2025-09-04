Vigili del fuoco in azione a San Colombano al Lambro, nel milanese, dove dall’alba di oggi si sente un forte odore di gas in tutta la città, per una perdita dalla sede stradale in via Salvo D’Acquisto. L’aria è “quasi irrespirabile” , scrivono i cittadini sui social. La
situazione sta diventando pericolosa. Sul posto stanno lavorando i Vigili del Fuoco di Milano, Lodi e del Nucleo Speciale Nbcr per individuare il punto esatto della fuga di gas
per poi procedere a fermarla. Il rischio, è stato riferito, è che si possano formare sacche di esplosione in qualche intercapedine. Questo è il secondo episodio che si verifica a San Colombano nel giro di pochi mesi.
Fuga di gas a San Colombano, aria irrespirabile
