Caligiuri “Temi cruciali all’Università d’Estate sull’Intelligence”

CATANZARO (ITALPRESS) – “Dove stiamo andando con così tanta fretta? E’ quello che ci domandiamo a Soveria Mannelli durante la quinta edizione dell’Università d’Estate sull’Intelligence, in cui affronteremo temi cruciali dell’attualità, a cominciare dalla strategia della sicurezza nazionale, per parlare dell’IA, per continuare con altri temi legati ad armi ed energia. Occorre conoscere questi temi per capire”. Lo ha detto il presidente della Società Italiana di Intelligence, Mario Caligiuri, presentando la quinta edizione dell’Università d’Estate sull’Intelligence, in programma a Soveria Mannelli.
pc/mca1
(Fonte video: Società Italiana di Intelligence)