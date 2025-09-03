Due scritte ‘no gay pride’ sono comparse nella notte a Brescia in due zone della città.
Il Pride è previsto sabato per le vie della città. “A chi dice no risponderemo con la piazza” commenta Luca Trentini, segretario provinciale di Sinistra italiana.
“Il pride sfila alla luce del sole. E manifesta con orgoglio. Omofobi e fascisti devono agire di notte – aggiunge -. Giustamente, perché il loro messaggio va relegato alla categoria
della vergogna. Sabato saremo in tante e tanti a manifestare per una società piu giusta ed inclusiva. Non ci facciamo spaventare né mettere in discussione da chi, con la scusa del mitologico gender, vuole farci regredire in una deriva orbaniana. Brescia è
e rimane una città che riconosce le differenze come ricchezza e le famiglie, tutte quante, come valore sociale”.
Scritte contro il Pride a Brescia
