Sala: “Se salta la vendita di San Siro, non mi dimetto”

Se la delibera sulla vendita dello stadio di San Siro a Inter e Milan non sarà approvata dal

Consiglio comunale di Milano il sindaco Giuseppe Sala non si dimetterà. “Assolutamente no – ha detto Sala, rispondendo ai giornalisti a margine della commemorazione del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa -. Non lo dico di pancia, ma in base a elementi razionali. Io non mi arrendo facilmente di fronte alle difficoltà ma di fatto penso

che un sindaco si debba dimettere se c’è una decisione che mina il funzionamento dell’amministrazione. Ad esempio se non viene approvato il bilancio un sindaco va a casa, ma di fronte a una cosa del genere no”.

Sala ha poi precisato che sulla vendita dello stadio non c’è nessuno sconto e che spera si arrivi ad un accordo finale nei prossimi giorni: “lo sconto, come viene chiamato, è pari a zero” ha chiarito, parlando dei costi di compartecipazione per le bonifiche e altre voci.

“Non c’è nessuno sconto ma c’è la compartecipazione alle spese – ha aggiunto -, che deriva o da quello che dice la legge sulle bonifiche o da nostre richieste, come ad esempio sullo spostamento dello stadio. Ma lo sconto è zero”. Il Comune sta mettendo a punto l’accordo per la vendita che poi andrà in giunta, nelle commissioni e in Consiglio comunale con l’obiettivo di vendere entro settembre. In giunta la delibera arriverà “se non la settimana prossima quella dopo”.

“Io spero che arriveremo a un accordo finale con i club nei prossimi giorni per poi portarlo in giunta, alle commissioni e al Consiglio – ha detto ancora Sala -. È chiaro che ognuno fa la sua parte ma credo che un sindaco di fronte a un problema che ci siamo trovati, e che non avremmo voluto, non si debba girare dall’altra parte e debba prendere una posizione precisa”.

“Quando si vende un bene patrimoniale importante come lo stadio deve decidere il Consiglio comunale, io voglio essere a posto con la coscienza – ha detto ancora -, avere fatto il mio lavoro e consegnare al Consiglio il dossier, poi lui deciderà”.

“Io lo consegno consigliando l’approvazione, ma da lì in poi non posso fare più nulla, sarà l’Aula che deciderà sé questa cessione ha senso o meno”, ha concluso.