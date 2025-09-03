Ritrovati in strada a Milano gli oggetti sacri rubati in un santuario nella bergamasca

La Polizia, su segnalazione di un passante, ha trovato candelabri e lampade votive abbandonati in via Majorana: erano stati rubati qualche giorno fa al Santuario della Madonna del Bailino, a Levate (Bg).

La Polizia di Stato ha ritrovato in strada gli oggetti sacri rubati nella notte tra il 22 ed il 23 agosto al Santuario della Madonna del Bailino, a Levate (Bg). Gli oggetti erano in via Majorana a Milano: la segnalazione è arrivata domenica da un passante che ha notato alcuni sacchi abbandonati in strada. I poliziotti del commissariato Greco Turro, intervenuti sul posto, hanno aperto i sacchi al cui interno c’erano diversi monili sacri.

A seguito di accertamenti, gli agenti hanno scoperto che alcuni dei monili erano stati rubati al Santuario della Madonna del Bailino, motivo per il quale hanno contattato la Comunità SS. Pietro e Paolo Apostoli in Levate. Gli oggetti sono quindi stati riconsegnati al Santuario: si tratta di  sei candelabri placcati in argento, due lampade votive placcate in argento, un Crocifisso placcato in argento e un turibolo in acciaio.

