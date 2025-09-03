Ritrovati in strada a Milano gli oggetti sacri rubati in un santuario nella bergamasca

La Polizia di Stato ha ritrovato in strada gli oggetti sacri rubati nella notte tra il 22 ed il 23 agosto al Santuario della Madonna del Bailino, a Levate (Bg). Gli oggetti erano in via Majorana a Milano: la segnalazione è arrivata domenica da un passante che ha notato alcuni sacchi abbandonati in strada. I poliziotti del commissariato Greco Turro, intervenuti sul posto, hanno aperto i sacchi al cui interno c’erano diversi monili sacri.

A seguito di accertamenti, gli agenti hanno scoperto che alcuni dei monili erano stati rubati al Santuario della Madonna del Bailino, motivo per il quale hanno contattato la Comunità SS. Pietro e Paolo Apostoli in Levate. Gli oggetti sono quindi stati riconsegnati al Santuario: si tratta di sei candelabri placcati in argento, due lampade votive placcate in argento, un Crocifisso placcato in argento e un turibolo in acciaio.