PizzAut al Gran Premio di Monza: “Pronti a sfornare pizze per i campioni”

"La novità di quest’anno sarà la pizza dedicata al ferrarista Lewis Hamilton, che da vegano speriamo apprezzerà la sorpresa che gli prepareremo" afferma Nico Acampora, fondatore della pizzeria gestita da ragazzi autistici.

PizzAut parte in quarta dopo l’estate e per il terzo anno consecutivo è protagonista del Paddock dell’autodromo di Monza. I ragazzi di PizzAut prepareranno e serviranno le loro pizze ai prestigiosi ospiti del Gran Premio di Formula 1 e faranno assaporare a tutti il vero gusto dell’inclusione.

“Ci aspetta un compito difficile ma entusiasmante” afferma Nico Acampora fondatore di PizzAut. “Per il terzo anno siamo qui a Monza per mostrare come l’inclusione sia una realtà concreta, anche quando si confronta con un mondo così esclusivo. I nostri ragazzi già nelle scorse edizioni hanno dimostrato grandissime capacità organizzative e di impegno. Basti pensare che l’anno scorso siamo arrivati a sfornare duemila pizze. La novità di quest’anno sarà la pizza dedicata al ferrarista Lewis Hamilton, che da vegano speriamo apprezzerà la sorpresa che gli prepareremo. I ragazzi sono in trepidante attesa e pronti a dare il meglio.  Sono molto orgoglioso di loro”

Ad oggi in Italia vivono 600 mila persone autistiche, ogni 77 bambini che nascono uno è autistico. Tutte queste persone, questi cittadini, sono nei fatti esclusi dal mondo del lavoro e della socialità. Un genitore di un bambino autistico ha ben presente che futuro attende il proprio figlio e con lui la sua famiglia. Esperienze come questa all’Autodromo di Monza aiutano PizzAut a mostrare la propria attività e a dimostrare anche ad altri che impiegare persone autistiche è possibile e non è solo un gesto di solidarietà ma consente di portare nel mercato del lavoro nuovo personale qualificato e desideroso di dare il meglio di sè.

