Pietro Marcello con “Duse” a Venezia 82 “Non ho voluto fare un biopic”

VENEZIA (ITALPRESS) – Presentato oggi in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia, Eleonora Duse di Pietro Marcello, regista già noto per Martin Eden, racconta gli ultimi anni della vita della leggendaria attrice italiana. “Sono rimasto affascinato da questo personaggio perché sono sempre stato attratto da figure come la sua, com’è avvenuto in tutti i miei film. Non c’è stato un cast: il film è stato pensato direttamente per Valeria Bruni Tedeschi, per raccontare lo spirito e la vita di Eleonora Duse. Non volevo fare un biopic, ma esplorare l’essenza dell’artista, con tutte le sfide e le contraddizioni che ha affrontato”, ha dichiarato il regista.

(Video di Federica Polidoro)