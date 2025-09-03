Milano ricorda il Generale Dalla Chiesa, alla cerimonia anche il ministro Nordio

Your browser does not support the video tag.

Milano ricorda il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ucciso 43 anni fa dalla mafia assieme moglie Emanuela Setti Carraro e all’agente della scorta Domenico Russo. In piazza Diaz, al Monumento al Carabiniere, la cerimonia di commemorazione alla quale ha partecipato anche il ministro della Giustizia, Carlo Nordio. Presenti inoltre i rappresentanti dell’Arma, il questore, il prefetto, il sindaco Giuseppe Sala e i figli di Dalla Chiesa, Nando e Rita. “Del generale Dalla Chiesa ho un ricordo affettuoso perché insieme abbiamo condotto le indagini sulla colonna veneta delle Br nel 1981-82 – ha raccontato Nordio a margine della cerimonia -. Il ricordo più lacerante è l’incontro avvenuto pochissimi mesi prima della sua uccisione a Venezia quando era stato nominato prefetto ed era venuto a salutare noi della procura perché il nostro lavoro congiunto era stato essenziale nella demolizione della colonna veneta delle Br. Era un uomo di straordinario carisma, di grande senso dello Stato e anche di grande amabilità. Quindi è di particolare commozione rappresentare il governo ad una cerimonia di così alto significato”. E il sindaco Sala ha aggiunto: “E’ giustissimo essere qui. La famiglia Dalla Chiesa è una famiglia che ha dato e continua a dare il suo contributo a Milano”. Del rapporto tra la città e il generale ha parlato anche Rita Dalla Chiesa: “Mi sento grata a Milano, perché ha una memoria molto forte su mio padre noi ci sentiamo profondamente legati a questa città, ci abbiamo vissuto, mio padre ci ha combattuto, ha liberato Milano dalle Br e dal terrorismo. Milano fa parte del nostro Dna e quindi quando dobbiamo commemorare papà, oggi lo stanno facendo in tutta Italia, ma abbiamo preferito rimanere qui”, ha detto.