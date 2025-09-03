Grave incidente stradale la notte scorsa sull’autostrada A1 nel lodigiano.
Una 21enne ha perso la vita e quattro uomini sono rimasti gravemente feriti. L’incidente è avvenuto sulla carreggiata sud dell’autostrada del Sole e ha coinvolto due autoarticolati e un’utilitaria, tra i caselli di Ospedaletto e Basso Lodigiano, in territorio di Senna Lodigiana. Sono intervenute anche due eliambulanze che hanno trasferito due feriti con prognosi riservata negli ospedali di Milano Niguarda e di Pavia, altri due coinvolti sono stati trasferiti in ambulanza all’ospedale di Cremona. La polizia stradale sta accertando la dinamica dell’incidente.
Grave incidente sulla A1, muore una 21enne, 4 feriti gravi
