Grave incidente sulla A1, muore una 21enne, 4 feriti gravi

Grave incidente stradale la notte scorsa sull’autostrada A1 nel lodigiano.

Una 21enne ha perso la vita e quattro uomini sono rimasti gravemente feriti. L’incidente è avvenuto sulla carreggiata sud dell’autostrada del Sole e ha coinvolto due autoarticolati e un’utilitaria, tra i caselli di Ospedaletto e Basso Lodigiano, in territorio di Senna Lodigiana. Sono intervenute anche due eliambulanze che hanno trasferito due feriti con prognosi riservata negli ospedali di Milano Niguarda e di Pavia, altri due coinvolti sono stati trasferiti in ambulanza all’ospedale di Cremona. La polizia stradale sta accertando la dinamica dell’incidente.