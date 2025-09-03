Formula 1, non solo sport. L’indotto vale 192 mln





ROMA (ITALPRESS) – E’ di 192,6 milioni di euro, in crescita dell’8% rispetto al 2024, il valore dell’indotto che sarà generato dalla 96esima edizione del Gran Premio d’Italia di Formula 1 che si terrà a Monza domenica 7 settembre. La stima è del Centro Studi di Confcommercio Milano. Le ricadute positive verranno principalmente dalla spesa turistica per alloggi, shopping, ristorazione, biglietti di ingresso, trasporti e parcheggi. Sono numerose le iniziative e gli eventi in programma. L’indotto, con oltre 330 mila visitatori previsti, come ogni anno, porterà benefici oltre che alla Brianza a un’ampia parte di territorio lombardo, a partire da Milano e dalla sua area metropolitana. Le ricadute positive riguarderanno tuttavia tutte le province. Il 52% della spesa turistica, pari a 98,6 milioni di euro, rimarrà nella provincia di Monza e Brianza, con una crescita di quasi l’8 per centro rispetto allo scorso anno. Numerose le iniziative diffuse sul territorio, a partire da giovedì 4 settembre, quando prenderanno il via gli eventi e le manifestazioni del “Fuori Gran Premio”.

