Accoltellato dal figlio, è grave

L'aggressione è avvenuta a Vanzago, nel milanese. L'uomo, 52 anni, avrebbe problemi psichiatrici. Il figlio, 20 anni, è stato portato in caserma.

Di
Paola Farina
-
0
291

Un uomo di 52 anni è stato accoltellato a Vanzago, nel milanese, dal figlio
20enne ed è ora ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Legnano.
Secondo una prima ricostruzione, il giovane ieri pomeriggio ha inferto al padre diverse
coltellate al torace e alla schiena. In casa era presente anche l’altro figlio, 30 anni, sentito dai carabinieri. Secondo quanto riferito, la vittima nelle scorse settimane sarebbe stata sottoposta a un Tso. Da quanto emergerebbe, l’intervento del figlio minore contro il padre sarebbe stato per difendere la mamma. L’uomo ferito è stato portato in elicottero al
vicino ospedale di Legnano.  Il giovane aggressore è stato accompagnato dai militari in caserma per chiarire la dinamica di quanto avvenuto. La sua posizione è ora al vaglio degli
inquirenti.

