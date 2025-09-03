Accoltellato dal figlio, è grave

Un uomo di 52 anni è stato accoltellato a Vanzago, nel milanese, dal figlio

20enne ed è ora ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Legnano.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane ieri pomeriggio ha inferto al padre diverse

coltellate al torace e alla schiena. In casa era presente anche l’altro figlio, 30 anni, sentito dai carabinieri. Secondo quanto riferito, la vittima nelle scorse settimane sarebbe stata sottoposta a un Tso. Da quanto emergerebbe, l’intervento del figlio minore contro il padre sarebbe stato per difendere la mamma. L’uomo ferito è stato portato in elicottero al

vicino ospedale di Legnano. Il giovane aggressore è stato accompagnato dai militari in caserma per chiarire la dinamica di quanto avvenuto. La sua posizione è ora al vaglio degli

inquirenti.