Yoga e Benessere Festival a Parco Tittoni di Desio

Sabato 6 e domenica 7 settembre a Parco Tittoni di Desio (Mb) si terrà una due giorni dedicata allo yoga e al benessere con workshop, conferenze, masterclass, laboratori esperienziali per adulti e bambini, un’area olistica con trattamenti, massaggi e sedute, un ricco bazar di artigianato etnico, l’area oriental street food.

Sabato 6 e domenica 7 settembre Parco Tittoni di Desio (Mb) ospiterà la quarta
edizione di Yoga e Benessere Festival, un percorso alla scoperta dei molteplici benefici e
curiosità sul mondo dello yoga, della meditazione e di tutte le attività complementari legate al benessere.

Dopo il successo delle precedenti edizioni, che hanno visto la partecipazione di oltre 6mila
persone, il Festival si conferma come uno tra i principali appuntamenti in Lombardia dedicati alla crescita personale, al benessere e alla spiritualità. Un’occasione unica per intrecciare tradizioni, costumi e stili di vita orientali con il modo di vivere occidentale, sperimentando nuove forme di essere e di vivere.

“Con il Festival vogliamo offrire un’esperienza autentica di trasformazione personale e collettiva – dichiarano gli organizzatori –. Crediamo che lo yoga e le discipline olistiche possano aumentare il livello di benessere e consapevolezza nella nostra società, contribuendo a costruire una comunità di persone sane, felici e soddisfatte della propria vita quotidiana. Il nostro impegno è quello di creare un ponte tra spiritualità e società, tra il benessere del singolo e quello del gruppo in cui è inserito”.

Yoga e Benessere Festival si colloca all’interno del ricchissimo programma di Parco Tittoni: dal 23 maggio al 7 settembre oltre tre mesi di concerti, spettacoli dal vivo ed eventi speciali.

Due giornate dedicate al benessere psico-fisico e alla consapevolezza, ospitate in uno dei contesti storici e paesaggistici più significativi del territorio, Parco e Villa Tittoni, con un ricco programma di conferenze, workshop ed esperienze: conferenze tematiche con esperti di discipline olistiche, laboratori esperienziali per adulti e bambini, un’area olistica con trattamenti, massaggi e sedute, un ricco bazar di artigianato etnico, l’area oriental street food con cibo sano e sostenibile, per assaporare piatti di diverse tradizioni culinarie e rivisitazioni innovative.

Sono previste oltre quaranta sessioni tra masterclass intensive di due ore e lezioni di yoga per tutti i livelli e le età, dalle pratiche dinamiche a quelle più meditative e rilassanti. A queste si affiancano gli spettacoli e le conferenze tematiche condotte da ospiti nazionali e internazionali, pronti a condividere conoscenze trasformative e nuove prospettive sul benessere.

Tra i focus: mobilità consapevole, bioenergetica, yoga della risata, biodanza, pilates, rilassamento, acroyoga, danza tantrica, ecstatic dance, rituali sonori, costellazioni familiari, e molto altro. Non mancheranno i laboratori gratuiti per bambini, pensati per avvicinare anche i più piccoli al mondo dello yoga e del movimento, un ricco calendario di eventi speciali gratuiti, come sessioni di Tai Chi, Qigong, canti in cerchio e yoga al tramonto accompagnato da musica dal vivo.

Tra i protagonisti di questa edizione, figure di rilievo nazionale e internazionale, come Riccardo Vivek Sardonè, autore, divulgatore, studioso di filosofia yogica e sciamanesimo; Bhante Dhammasiri, monaco buddhista Theravada originario dello Sri Lanka; Rosaria Mazzon, insegnante di yoga  e coach di flessibilità con un approccio centrato sulla consapevolezza corporea e sulla mindfulness; Patricia Meyer, divulgatrice della “scienza sacra dello yoga”; Lucrezia Ottoboni, indologa, insegnante di yoga, danzatrice della danza Odissi, con un dottorato di ricerca in arti performative; la cantante Valeria Rossi, specializzata in tecniche vocali terapeutiche. E ancora musicisti, insegnanti di yoga, coach e performer che guideranno i partecipanti in un viaggio multisensoriale.

Sabato 6 settembre, dalle 11 all’1 di notte;
domenica 7 settembre, dalle 10 alle 22.
Parco Tittoni – Desio con ingresso da Villa Cusani Tittoni Traversi, in via Lampugnani 62.
Ingresso con offerta libera consapevole che garantisce l’accesso a spettacoli, conferenze,
laboratori per bambini, stand di artigianato, area olistica, oriental street food.
La partecipazione a masterclass, lezioni di yoga e workshop olistici prevede diverse formule.

Per contatti: info@yogaebenesserefestival.com.

