Violenza a San Zenone, è caccia all’aggressore

Sono in corso le indagini sulla violenza avvenuta la notte tra sabato e domenica ai danni di una 18enne a San Zenone al Lambro, nel milanese. I carabinieri della compagnia di San Donato Milanese (Milano) e il Nucleo investigativo di Milano, coordinati dalla Procura di Lodi, stanno vagliando le telecamere della zona, anche se nel punto preciso in cui è avvenuta la violenza non sarebbero presenti.

La ragazza ha raccontato di essere stata avvicinata da uno sconosciuto nel sottopasso della stazione, mentre stava andando a prendere il treno: l’uomo l’ha trascinata verso un’area verde e violentata. Poi si è dileguato. La 18enne è riuscita a dare l’allarme e sul posto sono arrivati 118 e forze dell’ordine. Al momento dell’uomo non ci sarebbe una descrizione precisa.

Diverse le reazioni politiche all’episodio di violenza.

“Ancora una violenza assurda a San Zenone al Lambro, dove una ragazza di 18 anni è stata aggredita e violentata in stazione. Episodi del genere sono inaccettabili e richiedono una risposta immediata: più sicurezza, più controlli e pene certe. Per chi commette questi reati immondi noi della Lega chiediamo la castrazione chimica”, ha detto, in una nota, Fabrizio Cecchetti, deputato della Lega.

“Esprimiamo la nostra solidarietà alla vittima di questa terribile violenza – ha affermato Simone Negri, consigliere regionale del Pd – e nel contempo ci rivolgiamo ancora una volta ai vertici regionali per spronarli a fare qualcosa: la sicurezza sui treni di Trenord e nelle stazioni lombarde è un’emergenza su cui intervenire tempestivamente. Ricordo solo che nei primi 6 mesi del 2025 sono state presentate 2.903 denunce di reato legate a episodi avvenuti su treni e nelle stazioni della regione. Una media di oltre 16 denunce al giorno, con Milano in testa con 1.881 denunce, pari al 64,8% del totale. E che le violenze sessuali denunciate sono state 24, con una media di quattro al mese, di cui 17 verificatesi a bordo treno e 7 in stazione”.