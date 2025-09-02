Tg News – 2/9/2025

ROMA (ITALPRESS) In questa edizione:
– Sito sessista, individuato presunto gestore, un 45enne di Firenze
– Putin: “Mai stati contrari ad adesione Ucraina alla Ue”
– Il Belgio riconoscerà la Palestina, ira di Israele
– Terremoto in Afghanistan, si scava tra le macerie
– Urso: “A Genova forno elettrico ad acciaierie ex Ilva”
– Emilio Fede ricoverato in condizioni critiche
– Oms, problemi mentali per oltre un milione di persone
– Zaia: “Braccialetto elettronico e Daspo per i borseggiatori”
– Previsioni 3B Meteo 3 Settembre
