Meteo, dopo il maltempo l’estate prova a tornare protagonista

Manuel Mazzoleni di 3bmeteo.com: “Le intense perturbazioni che tra la fine di agosto e l’inizio di settembre hanno interessato la nostra Penisola lasceranno spazio a una nuova fase soleggiata e calda, che coinvolgerà in maniera più decisa soprattutto il Centro-Sud.”

Di
Luca Levati
-
0
247

 “Dopo le intense perturbazioni che, tra la fine di agosto e l’inizio dell’autunno meteorologico, hanno interessato la nostra Penisola — incentivate prima dai resti dell’ex uragano Erin e poi dall’ex tempesta tropicale Fernand — l’estate proverà a rialzare la voce, specie al Centro-Sud”, spiega Manuel Mazzoleni, meteorologo di 3bmeteo“L’alta pressione tornerà infatti a riprendersi possesso del Mediterraneo centrale, determinando già da metà settimana condizioni di tempo stabile e soleggiato su tutto il Centro-Sud. Le regioni settentrionali — prosegue Mazzoleni — risentiranno, tuttavia, del passaggio di una prima perturbazione oltralpe tra giovedì e venerdì, responsabile di locale instabilità su Alpi, Prealpi e, isolatamente, pedemontane, levante Ligure e Nord-Ovest della Toscana.”

Tra domenica e l’inizio della prossima settimana una seconda perturbazione lambirà lo Stivale, portando locali disturbi specie a ridosso dei rilievi del Nord-Ovest, nonché nuvolosità medio-alta, a tratti anche compatta, in transito anche al Centro-Sud ma senza fenomeni di rilievo. L’avvicinarsi di questa perturbazione — specifica il meteorologo di 3bmeteo — potrebbe disturbare lo spettacolo della ‘Luna di Sangue’ o ‘Luna Rossa’.” “Si tratterà della prossima eclissi totale di Luna, attesa nella serata di domenica 7 settembre e visibile da tutta Italia. Il nome dell’evento risiede nel fatto che la Luna, entrando completamente nel cono d’ombra della Terra — interposta perfettamente tra Sole e satellite — si tingerà di un colore rossastro scuro. L’eclissi sarà affascinante, ma dall’Italia potremo osservarne solo le fasi finali, poiché la Luna sorgerà già parzialmente o totalmente eclissata.” “Il nostro satellite entrerà nella penombra terrestre alle 17:28 e completamente nell’ombra terrestre alle 19:30, proprio mentre inizierà a sorgere in direzione Est/Sud-Est. Il massimo dell’eclissi sarà alle 20:13 circa, mentre la Luna uscirà definitivamente dal cono di penombra alle 22:55 circa.”

 “La fase di tempo più stabile e soleggiato sarà accompagnata da un nuovo rialzo delle temperature”, prosegue Mazzoleni. “Entro il prossimo weekend le massime si porteranno vicine ai 28-30°C al Centro-Nord, con picchi locali anche di 31-32°C su Emilia-Romagna e interne tirreniche. Al Sud, specie nel fine settimana e all’inizio della prossima, il caldo tornerà a farsi sentire in particolar modo su Isole maggiori, basso Adriatico e settori ionici, con picchi locali anche di 34-36°C”, precisa il meteorologo di 3bmeteo.

Print Friendly, PDF & Email
Articolo precedenteToscana, operazione Ghost Fly. Recuperati 900.000 euro di tributi evasi
Articolo successivo“Cuori Olimpici” celebra la montagna con la tappa di Lecco
Luca Levati
Luca Levati
La prima volta della mia vita in cui “sono andato in onda” è stato il 7 luglio 1978…da allora in radio ho fatto veramente di tutto. Dai programmi di rock all’informazione, passando per regie e montaggi. Giornalista dal maggio 1986 sono arrivato a Radio Lombardia nel marzo del 1989 qualche giorno prima della nascita del primo mio figlio, insomma una botta di vita tutta in un colpo. Brianzolo di nascita e di fatto il maggior tempo della mia vita l’ho passato a Milano città in cui ho avuto la fortuna di sentire spirare il vento della cultura mitteleuropea. Adoro la carbonara, Finale Ligure e il Milan (l’ordine è rigorosamente alfabetico). I libri della vita sono stati e sono: “Avere o essere” di Fromm, “On the road” di Kerouac, “L’insostenibile leggerezza dell’essere” di Milan Kundera, “Grammatica del vivere” di Cooper e l’opera omnia del collega e amico Piero Colaprico (vai Kola!). I film: “Blade Runner“, “Blues Brothers” e “Miracolo a Milano” quando buongiorno voleva dire veramente buongiorno. Ovviamente la musica è centrale nella mia formazione: Pink Floyd, Frank Zappa, Clash, Genesis e John Coltrane tra i miei preferiti. https://www.wikimilano.it/wiki/Luca_Levati
Facebook Instagram Linkedin Spotify Telegram Youtube

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.