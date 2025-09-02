L’ASP di Siracusa segue con l’IA gli over 65 dimessi dagli ospedali





SIRACUSA (ITALPRESS) – Dal mese di giugno di quest’anno un migliaio di pazienti over 65 dimessi dai Pronto soccorso e dagli ospedali di Siracusa sono stati contattati dall’ASP per verificare l’andamento del decorso post ospedaliero mediante un sistema di telemedicina innovativo. Si tratta di una evoluzione del progetto di assistenza telefonica che l’Azienda sanitaria ha lanciato nel 2024 per più di 8 mila pazienti. Il nuovo progetto si chiama Over65, ed è stato realizzato dall’Azienda insieme con la società Medical Cloud. I pazienti vengono contattati al cellulare entro 30 giorni dalle dimissioni senza la necessità di installare alcuna app. La prima chiamata di controllo è affidata a “Sofia”, un’assistente generata dall’intelligenza artificiale che, dopo avere inviato un SMS, accompagna l’utente nella configurazione e verifica del cellulare per effettuare una videochiamata.

