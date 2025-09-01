M2, riapre lunedì il tratto Cadorna-Garibaldi

Si avvicina la conclusione dell’intervento di riqualificazione sulla linea M2 tra Cadorna e Garibaldi. I lavori, iniziati lo scorso 19 luglio, termineranno domenica 7 settembre, con ripresa del servizio da lunedì 8, come da cronoprogramma. Lo comunica Atm. Oltre 60 tecnici sono in questi giorni al lavoro per la sostituzione dei binari e il rifacimento integrale della sede ferroviaria.
“Atm, consapevole dell’inevitabile disagio, ringrazia i propri clienti per la collaborazione e per aver compreso l’importanza di questi interventi indispensabili per migliorare l’efficienza e l’affidabilità del servizio sulla linea” scrive l’azienda in una nota.