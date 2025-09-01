Gp Monza, Anello della Regina per chi conquista la pole position

Il gioiello è stato presentato oggi, in anteprima, a Palazzo Lombardia, dagli organizzatori dell'iniziativa che hanno incontrato il presidente della Regione, Attilio Fontana.

Dopo il grande successo della prima edizione torna, in occasione del Gran Premio di Monza di Formula 1, l’‘Anello della Regina’. Un prezioso riconoscimento che verrà consegnato al pilota che conquisterà la pole position dopo le prove ufficiali.
L’‘Anello della Regina’, che ha come promoter la Scuderia Ferrari Club di Caprino Bergamasco, nasce da un’idea di due imprenditori del territorio, Antonio Mariani ed Enrico Squarzina, ed è realizzato dal maestro orafo Guido Guzzi. Il gioiello è stato presentato oggi, in anteprima, a Palazzo Lombardia, dagli organizzatori dell’iniziativa che, insieme al consigliere regionale Alessandro Corbetta, hanno incontrato il presidente della Regione, Attilio Fontana. Il riconoscimento, poi, sarà consegnato in autodromo al pilota che sabato 6 settembre avrà conquistato la pole position dopo le prove ufficiali.

“Un’ottima idea – commenta il presidente Fontana – che coniuga uno dei più grandi eventi sportivi che si svolgono nel nostro Paese a livello internazionale, alla storia e alla tradizione del territorio, celebrando in un ‘unicum’ la Corona ferrea, il ricordo della regina Teodolinda, uno degli emblemi di Monza, e soprattutto l’eccezionale creatività artigianale tipica della Brianza”.

L’anello richiama nella forma le piastre che compongono la Corona ferrea e ricorda il mondo dei motori con la bandiera a scacchi e il Tricolore italiano. La versione definitiva, personalizzata con nome del pilota e data del Gran Premio, che nella prima edizione è andata a Lando Norris, sarà conferita definitivamente domenica 7 settembre al pilota autore della pole position, in occasione della gara di Formula 1.

 

