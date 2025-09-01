Giovane trascinata in un’area verde e violentata

Una ragazza di 18 anni ha denunciato di essere stata violentata sabato sera vicino alla stazione di San Zenone al Lambro, nel milanese, dove si stava recando per prendere un treno per tornare a casa. “Sono stata trascinata nel bosco, poi picchiata e violentata” ha denunciato con una telefonata al 112. La 18enne ha detto di essere stata avvicinata da uno sconosciuto che l’ha trascinata in un’area verde, stuprandola.

Sul posto è arrivata immediatamente un’ambulanza, che l’ha portata al Policlinico di Milano per le prime medicazioni necessarie. Poi la giovane è stata portata alla clinica Mangiagalli, dove è stata sottoposta agli esami del caso. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri, anche con l’analisi dei filmati delle videocamere di sorveglianza della stazione.