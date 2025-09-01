Dramma della solitudine nel lecchese , 66enne trovata morta in casa dopo 2 settimane

Si chiamava Letizia Stella la donna trovata morta ieri sera nella sua abitazione di Valgreghentino (Lc). L'ultimo accesso su Whatsapp lo aveva fatto nella giornata di Ferragosto. Molto probabilmente proprio in quella data potrebbe essere morta per un malore.

Luca Levati
Si chiamava Letizia Stella, aveva 66 anni e sarebbe andata in pensione il prossimo anno la donna trovata morta ieri sera nella sua abitazione di Valgreghentino (Lc). L’ultimo accesso su Whatsapp lo aveva fatto nella giornata di Ferragosto. E molto probabilmente proprio in quella data potrebbe essere morta per un malore. Un vicino, richiamato dal cattivo odore ha dato l’allarme e sul posto, insieme ai volontari del soccorso di Calolziocorte e ai carabinieri sono intervenuti anche i vigili del fuoco per forzare la porta d’ingresso. Poco dopo la macabra scoperta.

