Si chiamava Letizia Stella, aveva 66 anni e sarebbe andata in pensione il prossimo anno la donna trovata morta ieri sera nella sua abitazione di Valgreghentino (Lc). L’ultimo accesso su Whatsapp lo aveva fatto nella giornata di Ferragosto. E molto probabilmente proprio in quella data potrebbe essere morta per un malore. Un vicino, richiamato dal cattivo odore ha dato l’allarme e sul posto, insieme ai volontari del soccorso di Calolziocorte e ai carabinieri sono intervenuti anche i vigili del fuoco per forzare la porta d’ingresso. Poco dopo la macabra scoperta.
Dramma della solitudine nel lecchese , 66enne trovata morta in casa dopo 2 settimane
