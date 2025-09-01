Una donna è stata molestata sull’autobus a Milano da uno sconosciuto che poi approfittando del parapiglia si è allontanato. E’ accaduto questa mattina sul filobus della linea 90. Mentre il mezzo si trovava in viale Cermenate, l’uomo ha messo le mani addosso alla passeggera. Alle sue grida si è poi allontanato velocemente, approfittando dell’apertura delle porte a una fermata. Successivamente l’uomo è stato rintracciato grazie ad una passegera che lo ha seguito in via Volivinio restando in contato con gli opertatori del 112. Il giovane è stato bloccato e denunciato per violenza sessuale dagli agenti di una Volante. Si tratta di un 21enne originario del Bangladesh, irregolare e con precedenti.
Donna molestata sulla 90 a Milano, fermato un 21enne del Bangladesh
È stato rintracciato, grazie a una testimone che lo ha seguito, il presunto aggressore della passeggera che questa mattina ha subito abusi sessuali su un filobus. Si tratta di un irregolare e con precedenti.