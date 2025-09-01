Delpini: “La Global Sumud Flottilla è benedetta da Dio”

“Ogni iniziativa che vuol portare aiuto è benedetta da Dio”. Lo ha detto l’arcivescovo di Milano Mario Delpini rispondendo a una domanda sulla Global Sumud Flottilla partita per portare aiuti a Gaza. “Sono contento che ci siano queste iniziative – aggiunge -.

C’è iniziativa che può essere realismo, che può essere profezia, che può essere protesta e queste navi che cercheranno di avvicinarsi le unisce tutti e tre: aiuto concreto, profezia di un mondo nuovo possibile e protesta”, così Delpini a margine di un incontro in piazza Duomo domenica pomeriggio.

L’arcivescovo di Milano ha parlato prima dell’incontro ‘Il nostro pane quotidiano. Lievito di umana fratellanza fra Milano e la Terra Santa’ nell’ambito dell’iniziativa Pane in piazza, promossa da Cappuccini e famiglia Marino e in corso in piazza Duomo.

A intervenire con l’arcivescovo fra gli altri il parroco di Betlemme Rami Askrieh. “Betlemme – ha spiegato – significa casa del pane e ora manca il pane”. Un drammatico spaccato della quotidianità di cui ha parlato anche il vescovo di Batroun, in

Libano, Mounir Khairallah che ha lanciato un appello a “costruire la pace. Come uomini la nostra missione è costruire la pace ed è possibile”. Padre Mounir ha voluto esprimere la riconoscenza “degli amici di Milano che conosco da 50 anni, cioè da quando è scoppiata la guerra in Libano”. Per quanto sta succedendo in Palestina proviamo “l’imbarazzo di non poter dare l’aiuto che serve”, ha aggiunto monsignor Delpini con il desiderio di “tenere viva la solidarietà”.