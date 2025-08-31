Tg Ambiente – 31/8/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:
– Italia-Germania, fronte comune sulle flotte aziendali green
– Estate 2025, l’Europa sotto assedio dal caldo
– Energia, più incentivi per le rinnovabili negli edifici
– Europa in fiamme: milioni di ettari bruciati. L’allarme degli scienziati
mgg/azn
– Italia-Germania, fronte comune sulle flotte aziendali green
– Estate 2025, l’Europa sotto assedio dal caldo
– Energia, più incentivi per le rinnovabili negli edifici
– Europa in fiamme: milioni di ettari bruciati. L’allarme degli scienziati
mgg/azn