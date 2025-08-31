Scontri in Autogrill tra tifosi dell’Atalanta e del Como

Scontri fra tifosi di Como e Atalanta ieri poco prima di mezzanotte nell’area di servizio di Somaglia, nel Lodigiano, sulla A1, dove si sono ritrovati mentre rientravano in pullman rispettivamente dalle trasferte a Bologna e Parma.

La maxi rissa è scoppiata velocemente, con anche l’uso di petardi e fumogeni. Diverse sono state le chiamate al 112 per segnalare i disordini sempre più violenti, tra decine di tifosi, la polizia Stradale sta indagando per accertare quanto successo, identificare le persone coinvolte e accertare le responsabilità. I tifosi erano circa 300. Sono giunti sul posto a bordo di 7 pullman. Oltre alla polizia Stradale è arrivata in A1, in pochi minuti, anche la

Digos che sta ora, lavorando anche sui filmati delle telecamere installate nell’area oltre che sulle testimonianze raccolte. Nonostante la rissa violenta, nessuno ha lamentato ferite, anche per evitare di essere identificato.