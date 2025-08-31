Accoltellato per la strada, è grave

Un giovane salvadoregno è stato portato in ospedale con una grave ferita da taglio ad un gluteo. L'aggressione è avvenuta la scorsa notte in zona Gorla a Milano. Indaga la polizia.

Un ragazzo originario del Salvador è stato accoltellato la scorsa notte a Milano: subito soccorso, è stato portato all’ospedale Niguarda di Milano con una profondissima ferita da taglio a un gluteo.  A quanto a riferito il giovane stava tornando a casa quando in via Stefanardo da Vimercate, nella zona di Gorla, vicino al naviglio della Martesana ha visto un gruppo di suoi connazionali, cinque o sei, che non conosceva ma con cui si è messo a parlare. Forse anche complice l’alcol la discussione ha iniziato a farsi animata e
quando lui si è allontanato è stato ferito.   Gli agenti del commissariato Turro, intervenuti sul posto insieme alla volante, stanno ora lavorando per accertare
esattamente cosa sia successo e chi sia coinvolto.

