Accoltellato per la strada, è grave

Un ragazzo originario del Salvador è stato accoltellato la scorsa notte a Milano: subito soccorso, è stato portato all’ospedale Niguarda di Milano con una profondissima ferita da taglio a un gluteo. A quanto a riferito il giovane stava tornando a casa quando in via Stefanardo da Vimercate, nella zona di Gorla, vicino al naviglio della Martesana ha visto un gruppo di suoi connazionali, cinque o sei, che non conosceva ma con cui si è messo a parlare. Forse anche complice l’alcol la discussione ha iniziato a farsi animata e

quando lui si è allontanato è stato ferito. Gli agenti del commissariato Turro, intervenuti sul posto insieme alla volante, stanno ora lavorando per accertare

esattamente cosa sia successo e chi sia coinvolto.