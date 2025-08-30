Trovato il corpo di Sergio Corsano, scomparso nel lago di Como da lunedì

E’ stato ritrovato e recuperato oggi pomeriggio, sabato 30 agosto, il corpo senza vita di Sergio Corsano, il turista tedesco di 55 anni, di origini italiane, disperso da lunedì, quando si era tuffato nel Lago di Como, riuscendo a salvare i suoi due figli ritrovatisi in difficoltà. L’uomo poi era scomparso tra i flutti, davanti a Dorio (Lc). Oggi, dopo cinque giorni di ricerche, il corpo è stato individuato e recuperato. Per le ricerche erano stati

mobilitati i Vigili del fuoco, entrati in azione anche con un Rov (un tipo di “drone sottomarino” guidato dalla superficie tramite un cavo per effettuare ricerche e recuperi in acqua), e la Guardia costiera oltre a numerosi volontari. Oggi il corpo è stato individuato e riportato in superficie dal Rov, con l’ausilio poi di due sommozzatori.