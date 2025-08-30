A 6 anni esce di casa e prende il bus, rintracciato in un ospedale dopo che è stato investito

Un bambino di 6 anni si è allontanato da casa, nel Milanese, salendo su un autobus. Il piccolo – che è stato poi investito da un’auto riportando qualche escoriazione

– è stato rintracciato in un pronto soccorso. Le sue condizioni sono buone.

Il fatto, riferito stamani dai carabinieri, è accaduto ieri mattina quando il bambino, di origine peruviana e in Italia da pochi mesi, è uscito di casa a Novate Milanese ed è salito su un bus della linea 89 scendendo al capolinea, in via Ciccotti a Milano. Alla fine è stato trovato, in buona salute, all’ospedale di Desio (Monza e Brianza), dove era stato portato da

un’ambulanza perché vittima di un investimento investimento a Cesano Maderno (Monza e Brianza). Per cercarlo, erano in campo le forze dell’ordine anche con l’ausilio di cani molecolari e dell’elicottero dell’Arma. Il bambino è stato quindi raggiunto dai genitori e dai carabinieri della stazione di Novate Milanese (Milano), che proseguiranno gli accertamenti per ricostruire nel dettaglio quanto accaduto.