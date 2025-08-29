Si tuffa in mare e annega, giovane brianzola muore a Sirolo

Di
Paola Farina
-
0
308

Una 23enne di Varedo, in provincia di Monza, è morta annegata mentre faceva il bagno a Sirolo, nelle Marche, davanti alla scogliera dei Lavi. La tragedia è avvenuta ieri pomeriggio. A dare l’allarme sono stati gli amici che erano con lei e che l’hanno vista annaspare e poi scomparire in acqua. Non si conosce ancora la dinamica della tragedia: con ogni probabilità la ragazza si sarebbe tuffata e sarebbe morta per annegamento. Tra le ipotesi, anche un possibile malore che potrebbe averla colpita mentre era in acqua. Inutili, purtroppo i soccorsi.

Print Friendly, PDF & Email

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.