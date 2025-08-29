Si tuffa in mare e annega, giovane brianzola muore a Sirolo

Una 23enne di Varedo, in provincia di Monza, è morta annegata mentre faceva il bagno a Sirolo, nelle Marche, davanti alla scogliera dei Lavi. La tragedia è avvenuta ieri pomeriggio. A dare l’allarme sono stati gli amici che erano con lei e che l’hanno vista annaspare e poi scomparire in acqua. Non si conosce ancora la dinamica della tragedia: con ogni probabilità la ragazza si sarebbe tuffata e sarebbe morta per annegamento. Tra le ipotesi, anche un possibile malore che potrebbe averla colpita mentre era in acqua. Inutili, purtroppo i soccorsi.