Si sdraia sui binari a Lambrate, salvato dalla polizia

Ha tentato di togliersi la vita sdraiandosi sui binari nella stazione di Milano Lambrate poco prima dell’arrivo di un treno diretto a Verona. Un 35enne di origini spagnole è stato salvato dagli agenti della polizia ferroviaria che, attirati dalle urla di un ragazzo, sono riusciti a farlo spostare un minuto prima del passaggio del treno. Il salvataggio, reso noto oggi dalla Questura di Milano, è avvenuto domenica scorsa. L’uomo, in evidente stato di alterazione psicofisica, è stato tranquillizzato e accompagnato negli uffici di polizia dove ha raccontato di aver perso da poco il lavoro e di aver trascorso la notte in un locale, tra alcol e smarrimento. I poliziotti lo hanno poi affidato al personale sanitario che lo ha trasferito all’ospedale Niguarda per le cure necessarie.