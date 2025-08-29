Si sdraia sui binari a Lambrate, salvato dalla polizia

L'uomo, un 35enne di origini spagnole, in un evidente stato di alterazione ha raccontato agli agenti di aver perso da poco il lavoro. Affidato ai sanitari è stato trasferito al Niguarda.

Di
Alberto Lazzari
Ha tentato di togliersi la vita sdraiandosi sui binari nella stazione di Milano Lambrate poco prima dell’arrivo di un treno diretto a Verona. Un 35enne di origini spagnole è stato salvato dagli agenti della polizia ferroviaria che, attirati dalle urla di un ragazzo, sono riusciti a farlo spostare un minuto prima del passaggio del treno. Il salvataggio, reso noto oggi dalla Questura di Milano, è avvenuto domenica scorsa. L’uomo, in evidente stato di alterazione psicofisica, è stato tranquillizzato e accompagnato negli uffici di polizia dove ha raccontato di aver perso da poco il lavoro e di aver trascorso la notte in un locale, tra alcol e smarrimento. I poliziotti lo hanno poi affidato al personale sanitario che lo ha trasferito all’ospedale Niguarda per le cure necessarie.

