Pronto il bando per il Leoncavallo

La giunta di Milano ha approvato le linee di indirizzo relative al bando per la cessione del diritto di superficie, per un massimo di 90 anni, dell’immobile di via San Dionigi, alla periferia sud est della città, che potrebbe diventare la nuova sede del Leoncavallo.
Il documento arriva a una settimana dallo sgombero del centro sociale dalla sede di via Watteau. Già lo scorso marzo, il Comune aveva ricevuto una manifestazione di interesse preliminare con richiesta di sopralluogo per la concessione d’uso dello stesso immobile, presentata dall’Associazione Mamme Antifasciste del Leoncavallo.
Il bando verrà pubblicato nelle prossime settimane.
Potranno partecipare diverse realtà, come organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali, cooperative sociali, società sportive dilettantistiche.

I proponenti, spiega Palazzo Marino, potranno presentare progetti per gli spazi dell’immobile con finalità di interesse pubblico, con servizi e proposte che favoriscano un’ampia fruizione da parte di cittadini del quartiere e non solo, la realizzazione di progetti socioculturali, attività formative ed eventi, mostre, spettacoli ed esposizioni che trattino anche tematiche di accoglienza e sportivo/ricreative.
I progetti dovranno essere corredati da un piano economico-finanziario, comprensivo della pianificazione di tutti gli interventi di riqualificazione previsti.
Infatti gli immobili sono in pessime condizioni e necessitano di interventi di ristrutturazione e bonifiche (circa 300 mila euro solo per l’amianto e l’allacciamento alla rete fognaria).

Intanto la Lega e Fratelli d’Italia annunciano battaglia: “E’ un’indecenza inaccettabile – spiegano la vicesegretaria del partito Silvia Sardone e il segretario della Lega a Milano Samuele Piscina – Siamo pronti a presentare un esposto in Procura e alla Corte dei Conti”. Il documento approvato dal Comune “è una porcata che Beppe Sala e la sinistra hanno confezionato ad hoc per assegnare una nuova casa ai delinquenti del centro sociale”. Anche il deputato di Fratelli d’Italia Riccardo De Corato annuncia un esposto a Procura e Corte dei Conti “per l’ennesimo sfregio alla città e ai milanesi”.

In attesa di confrontarsi sulla partecipazione al bando i militanti dello storico centro sociale si preparano per l’assemblea pubblica del 2 settembre, in preparazione del corteo nazionale indetto per il 6 contro lo sgombero, per cui sono già arrivate “parecchie adesioni”, con una prima stima che ipotizza circa 70 mila presenze.

