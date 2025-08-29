Pioggia intensa a Milano, Lambro a livelli record

Seconda notte di intenso lavoro a Milano per Protezione civile, MM, AMSA, Polizia Locale per fronteggiare le intense piogge. Nella notte è piovuto molto in città e a nord: nelle prime due ore circa da mezzanotte alle 2, a Milano sono caduti 23mm, a Monza e Lambrugo 30mm, a Erba 40mm che hanno alzato soprattutto i livelli del Lambro. Lo spiega l’assessore alla protezione civile Marco Granelli. “Tra le 3 e le 4 a Ponte Lambro siamo intervenuti perchè i livelli della fognatura stradale sono saliti molto, quasi fino alla soglia dei tombini, e meno male che avevamo le paratie mobili pronte. E il Lambro sta ancora smaltendo l’acqua di queste piogge”.

Complessivamente in due giorni è caduta molta pioggia: a Milano tra 45 e 65 mm, a Paderno 60, a Rho 70, a Monza 85, a Saronno 90, a Cantù 110, a Lambrugo 115, a Busto Arsizio 130, a Erba 130.

“Tutta acqua che poi scende nel nodo idraulico di Milano con i fiumi Olona, Seveso e Lambro” sottolinea Granelli. Il Lambro meridionale, che raccoglie molte di queste acque a sud Milano, è arrivato a 433cm, più di 4 metri come hanno visto i cittadini del Municipio 5 al quartiere Binda e Gratosoglio.

L’assessore ringrazia le donne e uomini della Protezione civile, MM, AMSA, Polizia Locale, ATM, VVFF, Verde “che da due giorni stanno lavorando giorno e notte”. “E questo ci deve insegnare che proprio per quanto sta accadendo in questi giorni e per dovere nei confronti di queste persone, dobbiamo investire in opere che prevengono e aiutino la città come le vasche (bene quella di Milano, ma le atre previste e finanziate dove sono?), i potenziamenti dei sistemi nei sottopassi, la raccolta acqua stradale e la fognatura; ma anche prevenire investendo in cambiamenti strutturali con l’invarianza idraulica, con la depavimentazione e il contrasto alle forme di inquinamento e riscaldamento”.

“Non possiamo fermarci, anzi dobbiamo fare di più – dice Granelli – Il Comune di Milano sta lavorando su questo, chiedo a Regione Lombardia e Governo di fare di aiutare i territori con investimenti e percorsi celeri. Non lasciate solo il Comune di Milano”.