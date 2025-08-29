Pioggia intensa a Milano, Lambro a livelli record

Notte di lavoro per Protezione civile, Mm, Amsa e Polizia Locale per fronteggiare le intense piogge. A Ponte Lambro sono state allestite le paratie. L'assessore Granelli: "Non possiamo fermarci. Il Comune di Milano sta lavorando su questo, chiedo a Regione Lombardia e Governo di aiutare i territori con investimenti e percorsi celeri".

Di
Paola Farina
-
0
223
Foto dal profilo Fb dell'assessore Granelli

Seconda notte di intenso lavoro a Milano per Protezione civile, MM, AMSA, Polizia Locale per fronteggiare le intense piogge. Nella notte è piovuto molto in città e a nord: nelle prime due ore circa da mezzanotte alle 2, a Milano sono caduti 23mm, a Monza e Lambrugo 30mm, a Erba 40mm che hanno alzato soprattutto i livelli del Lambro. Lo spiega l’assessore alla protezione civile Marco Granelli.  “Tra le 3 e le 4 a Ponte Lambro siamo intervenuti perchè i livelli della fognatura stradale sono saliti molto, quasi fino alla soglia dei tombini, e meno male che avevamo le paratie mobili pronte. E il Lambro sta ancora smaltendo l’acqua di queste piogge”.

Complessivamente in due giorni è caduta molta pioggia: a Milano tra 45 e 65 mm, a Paderno 60, a Rho 70, a Monza 85, a Saronno 90, a Cantù 110, a Lambrugo 115, a Busto Arsizio 130, a Erba 130.
“Tutta acqua che poi scende nel nodo idraulico di Milano con i fiumi Olona, Seveso e Lambro” sottolinea Granelli. Il Lambro meridionale, che raccoglie molte di queste acque a sud Milano, è arrivato a 433cm, più di 4 metri come hanno visto i cittadini del Municipio 5 al quartiere Binda e Gratosoglio.

L’assessore ringrazia le donne e uomini della Protezione civile, MM, AMSA, Polizia Locale, ATM, VVFF, Verde “che da due giorni stanno lavorando giorno e notte”. “E questo ci deve insegnare che proprio per quanto sta accadendo in questi giorni e per dovere nei confronti di queste persone, dobbiamo investire in opere che prevengono e aiutino la città come le vasche (bene quella di Milano, ma le atre previste e finanziate dove sono?), i potenziamenti dei sistemi nei sottopassi, la raccolta acqua stradale e la fognatura; ma anche prevenire investendo in cambiamenti strutturali con l’invarianza idraulica, con la depavimentazione e il contrasto alle forme di inquinamento e riscaldamento”.

“Non possiamo fermarci, anzi dobbiamo fare di più – dice Granelli – Il Comune di Milano sta lavorando su questo, chiedo a Regione Lombardia e Governo di fare di aiutare i territori con investimenti e percorsi celeri. Non lasciate solo il Comune di Milano”.

Print Friendly, PDF & Email

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.