Maltempo in Lombardia, strade allagate e alberi caduti

Il maltempo ha colpito diverse zone della Lombardia: numerosi gli interventi dei vigili del fuoco.

In Brianza ieri pomeriggio si è abbattuto un violento temporale. Sono oltre 40 le richieste di soccorso urgente arrivate ai vigili del fuoco per allagamenti di locali interrati, alberi caduti, tegole e cornicioni pericolanti, oltre a numerose auto rimaste bloccate nei sottopassaggi allagati.

Una forte perturbazione ha interessato anche la provincia di Pavia, dove risultano oltre 100 richieste di soccorso ai Vigili del Fuoco. Disagi soprattutto nella zona dell’Oltrepò Pavese. Numerosi allagamenti, in cantine, garage e ai piani terra delle abitazioni, si sono verificati in particolare a Voghera (Pavia), Rivanazzano (Pavia), Casteggio (Pavia) e Casatisma (Pavia). A Godiasco (Pavia) un albero è caduto sulla strada. Si sono registrati allagamenti anche a Cura Carpignano (Pavia), alle porte di Pavia.

Danni anche in provincia di Varese, in particolare nella zona di Luino.

La provinciale 69 si è allagata a Brezzo di Bedero all’altezza della galleria per Germignaga: sul posto i vigili del fuoco. Problemi anche nella stessa Germignaga.

A Luino un violento nubifragio ha colpito la sede della Comunità Montana Valli del Verbano in via Asmara, rendendola inagibile.

A Maccagno con Pino e Veddasca, centro colpito più volte negli ultimi anni da episodi di forte maltempo, è stato attivato il Centro operativo comunale, con l’obiettivo di garantire il coordinamento degli interventi di Protezione civile, l’assistenza alla popolazione e la gestione delle emergenze.

Disagi anche in Valceresio: a Cuasso al Piano un albero caduto ha bloccato la strada verso Porto Ceresio.

Il maltempo ha creato qualche problema all’aeroporto di Malpensa: al Terminal 1 si sono registrate infiltrazioni d’acqua dal soffitto e alcune aree sono state transennate. Per quanto intensa, la pioggia non ha comunque comportato ritardi, e l’operatività dell’aeroporto è stata garantita.

Nubifragio nel lodigiano, con decine di alberi caduti. I vigili del fuoco della provincia, sono dovuti, quindi, correre tra un intervento e l’altro tra auto bloccate, rami e tronchi a terra.

A Milano è stata aperta la vasca di laminazione del Seveso per evitare l’esondazione.

“E’ la nona volta dall’inizio del 2024 che la vasca salva Milano dall’esondazione – spiega l’assessore Marco Granelli – Anche il Lambro sta salendo, stiamo valutando l’andamento dei livelli per l’eventuale evacuazione delle comunità del Parco, mentre a Ponte Lambro sono già posizionate le paratie mobili”.