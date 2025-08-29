Lui la lascia, lei lo aggredisce a morsi

Non avrebbe accettato la decisione del compagno di lasciarla e così è scoppiata la lite finita con attimi di violenza e un appartamento distrutto. Tutto è avvenuto a Sesto San Giovanni, nel milanese. L’uomo è stato aggredito, non per la prima volta, dalla sua ormai ex fidanzata di 33 anni. La donna avrebbe assalito violentemente il ragazzo con graffi, schiaffi e addirittura morsi sul collo. Il giorno prima c’erano state altre violenze della donna verso l’uomo ed è stato proprio lui a riuscire a raggiungere il telefono per allertare le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia che hanno arrestato la 33enne con l’accusa di lezioni personali aggravate. La donna ha ora un divieto di avvicinamento alla vittima come misura cautelare.