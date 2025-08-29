Libero Grassi, Scarpinato “Il suo esempio trasmesso a tanti giovani”





PALERMO (ITALPRESS) – “I momenti difficili si superano con il lavoro e l’esempio: oggi ricordiamo un grande eroe come Libero Grassi, che si è opposto alla mafia e al pizzo e ha dato a Palermo lo slancio di rialzarsi, combattere e andare avanti. Il suo esempio è stato trasmesso a tantissimi giovani, testimoniando che la Sicilia deve andare avanti sulla scorta di figure come lui”. Lo ha detto l’assessore ai beni culturali della Regione Siciliana, Francesco Scarpinato, a Palermo a margine della commemorazione di Libero Grassi, ucciso dalla Mafia 34 anni fa.

