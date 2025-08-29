Carabinieri scoprono una piantagione di marijuana a Oristano,8 arresti

ORISTANO (ITALPRESS) – I Carabinieri della Sezione Operativa di Oristano in collaborazione con lo Squadrone Eliportato Cacciatori di Sardegna coadiuvati in fase esecutiva da militari delle Compagnie Carabinieri di Oristano, Mogoro e Ghilarza, un elicottero dell’11° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Elmas e militari del RIS di Cagliari, hanno tratto in arresto in flagranza di reato 8 persone di cui 5 di nazionalità colombiana sorpresi all’interno di un capannone all’interno dell’azienda agricola intenti a sbocciolare un ingente quantitativo di sostanza stupefacente del tipo marijuana, che sottoposta a campione per esame qualitativo eseguito presso il RIS di Cagliari, veniva accertato un THC superiore ai limiti di legge, la maxi coltivazione, composta 4506 piante dell’altezza complessiva compresa tra i 0,80 e 1,30 metri (irrigate da un impianto a goccia alimentato da un pozzo con pompa sommersa), veniva individuata grazie ad un servizio di aerocooperazione tra personale della Compagnia Carabinieri di Oristano e dello Squadrone Eliportato “Cacciatori di Sardegna”, finalizzato, proprio in questo periodo dell’anno notoriamente più adatto alla raccolta.

(Fonte video: Carabinieri Oristano)